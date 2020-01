Na pergunta hoje enviada ao ministro das Infraestruturas e Habitação, que tem como primeiro subscritor o deputado Carlos Peixoto, eleito pela Guarda, é referido que o atual estado do IP3, que faz a ligação entre Coimbra e Viseu, "é o espelho de um país adiado e de um Interior maltratado".

Segundo o PSD, "circular nesta estrada, fatalmente associada a muitas mortes e feridos graves em acidentes, é um suplício e um risco cada vez mais parecido com a roleta russa".

Os parlamentares apontam que a situação, que "já era confrangedora e inaceitável num país que se quer aproximar da média europeia", tornou-se "insuportável a partir do passado mês de julho, com o início das infindáveis obras de asfaltamento" que obrigaram ao corte de faixas de rodagem nalguns troços, "ignorando por completo o aumento significativo de tráfego durante o verão e os transtornos desproporcionais que iriam causar".

"Comparando com outros países similares a Portugal, em que se trabalha de noite e dia em estradas estruturantes para servir os utentes com o menor incómodo possível, o cenário do IP3 é anedótico e incompreensível, ninguém ficando indiferente às interrupções nas obras dias a fio, com máquinas encostadas e inativas, e com troços encerrados sem razão percetível", é denunciado.

Na pergunta dirigida ao ministro das Infraestruturas e Habitação, os deputados do PSD eleitos pelos círculos da Guarda, Viseu e Coimbra perguntam "quando vão terminar as obras de asfaltamento do IP3 e em que data estimada está prevista a abertura de todos os troços" daquela via.