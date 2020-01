"É um Orçamento e um PIDDAR para o primeiro ano de legislatura de quatro anos, os esforços não se esgotam na execução do Orçamento de 2020, ainda teremos, para além deste, mais três orçamentos. Naturalmente esperamos melhorar a execução e a apresentação dessas propostas para os próximos três anos", referiu o governante na comissão.

Pedro Calado realçou ainda que aquilo que visa a ação do Governo é "ter o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade económica e financeira da região”, bem como “ter as contas públicas controladas".

Desde terça-feira, a Assembleia Legislativa da Madeira tem vindo a discutir, na especialidade, as propostas de Orçamento Regional, de 1.743 milhões de euros, e do PIDDAR - Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região para 2020, no valor de 548 milhões de euros.

Os documentos serão submetidos a votação na especialidade e votação final global na sessão plenária de hoje à tarde.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, encerrará o debate.