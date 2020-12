O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, presta homenagem no talhão dos soldados portugueses que participaram na I Guerra Mundial, em Maputo, Moçambique, 09 de dezembro de 2020. João Gomes Cravinho estará em Moçambique até sexta-feira, tendo em vista a negociação de um novo programa de cooperação bilateral no domínio da Defesa e o estreitamento de relações com África no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE), que se iniciará em janeiro.

LUÍSA NHANTUMBO/LUSA