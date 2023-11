Está previsto para esta segunda-feira "céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado na região Sul até meio da manhã e a partir do final da tarde", segundo o IPMA.

A previsão aponta ainda para "aguaceiros, mais frequentes nas regiões Norte e Centro, e que serão em geral fracos na região Sul, passando a períodos de chuva fraca no Minho no final do dia".

Pode ser formada "neblina ou nevoeiro matinal e no final do dia, em alguns locais" e é esperada uma "pequena descida de temperatura", com a mínima entre os 2ºC (Bragança e Guarda) e os 11ºC (Faro). A temperatura máxima vai oscilar entre os 8ºC (Guarda) e os 18ºC (Setúbal e Faro).

Por sua vez, deverá ainda ser verificada "queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela", bem como "possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta".

O IPMA refere também a "possibilidade de ocorrência de trovoadas dispersas no litoral Norte e Centro".

Quanto ao vento, este será "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, sendo nor-noroeste na região Sul, por vezes forte (até 40 km/) nas terras altas do Centro e Sul".

À semelhança da madrugada, prevê-se "agitação marítima forte na costa ocidental", com ondas até 6 metros.