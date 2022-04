Os trabalhadores que melhoram o abastecimento de água no sul de Espanha, na cidade de Osuna, a 90 km de Sevilha, depararam-se com uma necrópole "sem precedentes" e bem preservada de abóbadas subterrâneas de calcário, onde os fenícios que viviam na península ibérica há 2.500 anos depuseram os seus mortos, conta o The Guardian.

Segundo os arqueólogos que estão a explorar o local, o cemitério descoberto data do século IV ou V a.C. e é altamente invulgar, uma vez que tais locais são normalmente encontrados em zonas costeiras e não no interior.

Embora as ruínas locais da cidade romana de Urso sejam bem conhecidas, a descoberta da necrópole fenícia tem atordoado arqueólogos e habitantes locais. As únicas descobertas semelhantes foram feitas em redor da costa de Cádiz, que foi fundada pelos fenícios em 1100 a.C. e que é uma das mais antigas cidades continuamente habitadas da Europa.

Até à data, foram feitas escavações preliminares em oito abóbadas funerárias, bem como escadas e áreas que se pensa terem servido como átrios.

O departamento de cultura e património histórico do governo regional andaluz, que está a supervisionar as escavações, disse que os seus arqueólogos tinham descoberto "uma série de vestígios de valor histórico inquestionável", "sem precedentes no interior da Andaluzia".

O arqueólogo principal, Mario Delgado, descreveu a descoberta como muito significativa e inesperada. "Para encontrar uma necrópole da era fenícia e cartaginesa com estas características — com oito túmulos de poços, átrios e escadas de acesso — teria de se olhar para a Sardenha ou mesmo para Cartago", disse.

"Pensámos que poderíamos encontrar restos da era imperial romana, o que estaria mais de acordo com os arredores, por isso ficámos surpreendidos quando encontrámos estas estruturas esculpidas na rocha, perfeitamente preservadas sob os níveis romanos", acrescentou.

A cidade de Osuna, que tem uma população de quase 18.000 habitantes, encontrou uma audiência mundial há oito anos, quando partes da quinta temporada de "A Guerra dos Tronos" foram filmadas na cidade.