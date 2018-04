Combinar o poder da ciência e as aventuras das expedições com a arte do storytelling. Pegar nestas ferramentas e proporcionar a todos uma viagem sensacional em torno do globo sem sair do Coliseu dos Recreios. É esta a bandeira do National Geographic Summit 2018, que arranca hoje, 11 de abril, em Lisboa.

A viagem proporcionada pela National Geographic Summit durante o dia 11 e 12 de abril tem quatro paragens obrigatórias: o Espaço, que, através do seu mistério e expansão nos relembra o tamanho de feijão que temos; a Terra, o lugar que contém os complexos ecossistemas necessários à existência de vida; os Oceanos, que nos fornecem oxigénio e que fluem por quase três quartos da superfície terrestre, e, finalmente, a Humanidade, que tem a capacidade de pensar, sentir e agir, inclusive relativamente aos anteriores temas.

Para dar cara e voz aos assuntos que fazem a National Geographic Summit 2018 vão subir ao palco, no Coliseu dos Recreios, cinco oradores internacionais, a fim de partilhar as suas histórias de vida e trazer, aos demais, uma visão mais ampla do mundo que os rodeia.

No dia 11 de abril, às 10h15, os espetadores poderão ouvir Terry Virts, reconhecido astronauta da NASA, a falar sobre o espaço, numa conferência intitulada “View from Above: The Wonders and Hopes of Space” (“Visto de cima: As maravilhas e as esperanças do Espaço”).

A conferência seguinte, às 11h15, é protagonizada pela portuguesa Mariana van Zeller, para falar do tema “The Joys and Perils of Revealing Meaningful Stories” (“As alegrias e perigos de revelar histórias significativas”). Mariana é jornalista premiada e correspondente da série Explorer da National Geographic’s.

Vinda do Leste Asiático chega Hyeonseo Lee, refugiada da Coreia do Norte. Visita a capital para falar sobre os desafios colocados aos humanos nos dias de hoje (“Human Challenges of Our Time”). A história da ativista balanceia entre a sobrevivência de fugir a um dos regimes mais rigorosos do mundo e a força de lutar por um novo futuro.

Para nos mostrar o seu olhar artístico e trabalhado, o fotojornalista Charlie Hamilton James partilha as suas fotografias de vida selvagem. Charlie falará sobre os mistérios e desafios da natureza e do planeta terra (“Mysteries and Challenges of Nature and Planet Earth”).

Às 15h30 é altura de Adjany Costa, exploradora angolana emergente da National Geographic Society, revela as suas aventuras enquanto diretora assistente do Okavango Wilderness Project, uma iniciativa da Fundação Wild Bird financiada pela National Geographic Society.

As conferências terminam, às 17h, com o nome ressonante Sylvia Earle, a primeira mulher a ser investigadora principal da US National Oceanic and Atmospheric Administration e a primeira Hero for the Planet (Herói do Planeta) da revista Time. Sylvia assume o compromisso de nos fazer relembrar que o declínio continuado na saúde do oceano é evitável (“The Greatness of Oceans and Why They Matter to Us”).

O dia 12 é dedicado a uma sessão especial para escolas com Terry Virts.

Em 2017, o National Geographic Summit trouxe a antropóloga Jane Goodall, o fotógrafo Jodi Cobb e Tristram Stuart, que ganhou o prémio ambiental “Sophie Prize”, em 2011.