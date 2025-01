“Mandaram-nos sair às nove da noite”, disse à Lusa Ray, que escapou com o marido e a filha adolescente do incêndio. “Às cinco da manhã a nossa casa ficou em cinzas”, acrescentou.

Saíram de pijama e fato de treino, com os telemóveis, e apenas tiveram tempo de salvar o animal de estimação, uma cabra-pigmeu com dez anos.

“Hoje [quarta-feira] vamos dormir no carro”, contou Ray, à porta da escola secundária El Camino Real, em Woodland Hills, que foi transformada em abrigo.

A cabra-pigmeu não pode dormir lá dentro, por isso terão de ficar dentro do carro.

“Não temos cabeça para mais nada. Amanhã procuramos outro sítio”, partilhou Ray.

A casa, em Malibu, está totalmente destruída. Viviam lá há 20 anos e já tinham passado por outros fogos, mas nunca viram nada tão destrutivo.

Os fortes ventos de Santa Ana, que atingiram os 160 quilómetros por hora, fizeram alastrar o fogo em poucas horas e os incêndios continuam a propagar-se.

Ray estava emocionada mas também zangada com os bombeiros, que disse não terem feito nada para salvar as casas.

“Não nos deixaram usar mangueiras de alta pressão porque disseram que havia pouca água”, contou. “Queriam usá-la em Pacific Palisades”, acusou.

Há vários incêndios ativos em Los Angeles, o mais grave dos quais em Pacific Palisades, junto às montanhas de Santa Mónica, onde arderam mil edifícios e seis mil hectares.

Este é já o incêndio mais destrutivo da história da cidade, onde há fogos sazonais devido aos ventos fortes, baixa humidade e vegetação seca.

Os habitantes de Los Angeles começaram nas últimas horas a receber avisos para ferverem a água, devido à intensidade do uso pelos bombeiros que está a diminuir a pressão nos canos e pode tornar o seu consumo perigoso.

Mais de 160 mil habitantes continuam sem eletricidade, com os semáforos desligados na rua e um cheiro muito intenso a queimado por todo o lado, mesmo a bastantes quilómetros de distância dos vários fogos.

Cerca de 30 mil pessoas tiveram de ser evacuadas e cinco mortes confirmadas

Também nas últimas horas surgiram mais incêndios, incluindo um nos Hollywood Hills, onde há grandes mansões e vivem celebridades.

Segundo disse à Lusa Mimi Teller, porta-voz da Cruz Vermelha Norte-Americana, os abrigos têm neste momento 94 pessoas em Westwood e 12 em Pacoima.

A Lusa esteve no abrigo de Woodland Hills, onde os funcionários contabilizaram nove pessoas desde o início dos incêndios.

Com estado de emergência declarado pelo governador da Califórnia Gavin Newsom, o distrito decidiu encerrar todas as escolas do condado, devido à má qualidade do ar, as cinzas que estão a cair e os ventos que continuam fortes.

A associação de críticos Critics Choice Association decidiu adiar a sua cerimónia de entrega de prémios de cinema e televisão, que estava marcada para Santa Mónica no domingo, 12 de janeiro.