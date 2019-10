O IBGE diz ainda que o 1% de brasileiros mais ricos viu crescer os seus rendimentos 8,4% em 2018 face a 2017 e que 5% dos mais pobres viram cair o seu rendimento cerca de 3,2% no mesmo período, para os 153 reais (pouco mais de 33 euros) medio por mês.

“Definitivamente, os mais pobres ficaram mais pobres e os mais ricos enriqueceram mais”, resumiu Maria Lúcia Vieira, dirigente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, responsável pelos dados.

Na opinião de Maria Lúcia Vieira, a maior concentração do rendimento está relacionada com a crise no mercado de trabalho, que regista uma taxa de desemprego de 11,8%, o equivalente a 12,6 milhões de pessoas.

Deste modo, refere, os mais afetados foram os trabalhadores com menos habilitações.

“Quando as pessoas perdem os seus trabalhos, buscam outras ocupações em que consigam ter alguma remuneração. Se for um momento em que a procura de trabalho é maior que a oferta, as pessoas acabam por aceitar trabalhos com remunerações mais baixas”, enfatizou.