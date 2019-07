A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou na semana passada, que pretendia falar com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobre o avanço da desflorestação no Brasil durante a realização do encontro do G20, no Japão.

“Vejo com grande preocupação a questão das ações do Presidente brasileiro [em relação ao desmatamento] e, se for possível, aproveitarei a oportunidade no G20 para ter uma discussão clara com ele [sobre o assunto]”, afirmou Merkel aos deputados alemães.

No entanto, Bolsonaro rebateu Merkel, afirmando que a Alemanha tem muito a aprender com o seu país sobre questões ambientais.

“Temos exemplo para dar à Alemanha, inclusive sobre meio ambiente. A indústria deles continua a ser fóssil, em grande parte de carvão, e a nossa não. Então, eles têm a aprender muito connosco”, disse Bolsonaro, após desembarcar em Osaka, no Japão, onde participou na cimeira das 20 maiores economias do mundo (G20).

Recentemente, mais de 300 organizações não-governamentais (ONG) europeias e sul-americanas, incluindo o Greenpeace e o grupo Amigos da Terra, questionaram o acordo comercial entre União Europeia e o Mercosul (bloco fundado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), face ao receio de que a expansão das atividades agrícolas no Brasil, fortemente apoiada pelo Governo de Bolsonaro, incentive a desflorestação da floresta amazónica.

As ONG exigiram que o Governo brasileiro adote “medidas rigorosas” contra a desflorestação e compromissos a favor do acordo de Paris sobre o clima, celebrado em 2015.