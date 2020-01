“Queremos um acordo de comércio livre, sem taxas, sem quotas, com o mínimo de burocracia e a menor quantidade de controlos possíveis. Queremos que a nossa futura associação vá além do comércio. Devemos abordar várias áreas, incluindo pesca, universidades, cooperação em investigação e economia em geral”, acrescentou.

Londres e Dublin também estão empenhados em proteger o processo de paz em toda a ilha, que passa, entre outros assuntos, por resolver a questão da fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

“Gostemos ou não, o ‘Brexit’ vai dominar a política irlandesa pelo menos nos próximos 12 ou 18 meses”, lembrou também o vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Coveney, hoje durante uma visita ao porto de Dublin.

Coveney salientou que o Governo investiu cerca de 30 milhões de euros no porto nos últimos três anos para enfrentar as “novas realidades” do ‘Brexit’, para as quais a Irlanda “está preparada”.

O vice-primeiro-ministro irlandês espera que o futuro relacionamento entre Londres e Bruxelas continue a “facilitar o comércio entre o Reino Unido e a Irlanda”, cujo valor excede os 17.000 milhões de euros por ano e “mantenha os 200.000 empregos” gerados pelas 40.000 empresas irlandesas que operam com o país vizinho.