Segundo Rui Ribeiro, comandante da corporação de Amarante, a situação de corte de estrada ao quilómetro 54,5, na União e Freguesias de Freixo de Cima e Freixo de Baixo, no concelho de Amarante, distrito do Porto, ocorreu pouco depois das 11:05 e deverá manter-se durante mais algumas horas, para concluir as operações.

O camião transportava fio de tecelagem e o condutor sofreu ferimentos sem gravidade, tendo sido assistido no local.