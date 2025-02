Segundo a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), em 2024, registaram-se 22 mortes em contexto de violência doméstica, das quais 19 foram mulheres. O Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA/UMAR) reportou que, até 15 de novembro de 2024, 25 mulheres foram assassinadas, sendo 20 casos classificados como femicídios (mortes relacionadas com violência de género), 16 dos quais em relações de intimidade. Além disso, houve 30 tentativas de femicídio no mesmo período, totalizando 50 atentados contra a vida de mulheres.

A PSP e a GNR receberam 30.086 queixas de violência doméstica em 2024, uma ligeira redução (0,6%) face às 30.279 de 2023. As mulheres são as principais vítimas, com 2.854 acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica em 2024, acompanhadas por 2.685 crianças e 89 homens (total de 5.628 pessoas).