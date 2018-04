Este artigo é sobre Portalegre . Veja mais na secção Local

O despiste de um autocarro no IP2 no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, provocou um morto, disse ao SAPO 24 fonte do CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Portalegre. No veículo seguiam 49 pessoas, maioritariamente jovens entre os 18 e os 23 anos e provenientes da Covilhã, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas.