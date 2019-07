Nuno Forner, da associação ambiental Zero, disse que a destruição de habitats é uma das maiores ameaças, nomeadamente nas zonas costeiras e húmidas, a propósito do Dia Mundial de Conservação da Natureza, que se assinala no domingo.

Por exemplo, no sudoeste alentejano, a "pressão agrária intensiva" afeta a os cursos de água, as lagoas temporárias, e nas zonas húmidas, muitas perto de malhas urbanas, colocam "uma pressão muito significativa" nestes habitats.

O ambientalista e biólogo destaca que "houve inércia" na definição de áreas protegidas em Portugal, com zonas ameaçadas a ficarem "num limbo" e falta de planos de gestão, mesmo para áreas protegidas incluídas na rede Natura.

"Faria toda a diferença" Portugal ter ordenamento de todas as zonas que carecem de proteção, defendeu, para espécies de todo o tipo de habitats, dos cavalos marinhos das rias aos abutres, passando pelos linces e lobos, cujos esforços de conservação, partilhados com Espanha, deram resultados nos últimos anos.

Segundo as estimativas mais recentes do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), há 75 lobos ibéricos no território português, um desafio para se conseguir uma "sã convivência com os seres humanos", que depende de "informação e representações reais" dos animais.

Joaquim Teodósio, responsável pelo departamento de conservação da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, afirma que, no entanto, há "um declínio acentuado de espécies que não são raras, espécies comuns, nas últimas duas décadas".