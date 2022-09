"O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Leiria, ontem, dia 15 de setembro, detetou um derrame de nafta, um componente derivado do petróleo e altamente poluente, para a Ribeira do Vale da Raposeira, no concelho de Leiria", informou a GNR em comunicado.

Segundo a força policial, "no seguimento de uma denúncia por derrame de nafta para a linha de água, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram confirmar o derrame da substância".

"Da ação policial resultou a elaboração de um auto contraordenação por descarga de águas residuais para os recursos hídricos, punível com uma coima no valor máximo de 240 mil euros", é ainda referido.

Segundo disse à Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Leiria da GNR, Daniel Matos, os militares do NPA identificaram a empresa suspeita, que está localizada na zona da Boa Vista