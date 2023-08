"O Serviço de Policiamento Aéreo da Autoridade Aeronáutica Nacional, com o apoio da Força Aérea, detetou e intercetou 15 drones na zona do Parque Eduardo VII durante as cerimónias religiosas realizadas no dia 1 de agosto, entre as 13H46 e 20H31. No dia 2 de agosto nas zonas de belém e junto da Nunciatura Apostólica foram detetados e identificados 4 drones. Desde o início da desta operação foram detetados e intercetados pelo serviço de policiamento da AAN, com o apoio da Força Aérea, 19 drones", lê-se no comunicado da AAN.

Refira-se que no plano de segurança da JMJ foram "criadas Zonas de Exclusão Aérea (ZEA) na zona de Fátima e de Lisboa onde é proibido o emprego de qualquer meio aéreo, tripulado ou não tripulado, vulgo drone, salvo exceções muito específicas".