De acordo com informação do Comando Territorial de Braga da GNR, o suspeito, com cerca de 70 anos, terá disparado sobre a vítima, cerca das 19h00 de domingo, quando ambos discutiam num café situado na localidade de Arões, no concelho de Fafe.

Ao local acorreram os meios de socorro e a GNR.

A fonte indicou à Lusa que o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária (PJ), tendo sido aquela autoridade que hoje efetuou a detenção do suspeito.