Em comunicado divulgado na terça-feira, a PSP adianta que o homem de 48 anos foi detido na segunda-feira pelos crimes de homicídio, omissão de auxílio e condução perigosa.

Em 08 de setembro, um jovem de 21 anos foi atropelado mortalmente com fuga na freguesia de Alvalade, em Lisboa.

De acordo com a PSP, em 11 de setembro e após informação junto de testemunhas foi verificada pela polícia uma viatura táxi acidentada, na zona de Marvila, que levou à identificação do suspeito.

“Com recurso a várias valências, a PSP, em plena articulação com o DIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] de Lisboa, desenvolveu todas as diligências processuais que suportaram a emissão de mandado de detenção por autoridade judiciária, com o objetivo de sujeitar o suspeito a 1.º interrogatório judicial”, refere a PSP.

Na sequência do mandado, o homem, com um “vasto histórico criminal e com reincidência em crimes desta natureza”, foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial na terça-feira, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.