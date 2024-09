Um homem, de 49 anos, estafeta e residente no Porto, foi detido na passada segunda-feira, pelas 16h45, quando conduzia uma viatura ligeira de passageiros com título de habilitação de condução estrangeira falsa.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, na rua do Bonfim, os Polícias do efetivo das Equipas de Policiamento de Visibilidade da 1.ª Divisão Policial abordaram o indivíduo.

Num comunicado enviado às redações, o Comando Metropolitano do Porto da PSP explica que no seguimento das diligências de polícia encetadas, verificou-se que o título de habilitação de condução estrangeira por si apresentado era falso, pelo que o cidadão foi detido.

O detido foi notificado para comparecer junto das Autoridades Judiciárias.