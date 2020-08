O detido irá ser presente a um juiz para aplicação de medidas de coação.

Este incêndio de Mirandela é o terceiro deste verão no distrito de Bragança com a origem atribuída a negligência relacionada com trabalhos agrícolas ou outros, segundo as autoridades.

Em 28 de julho, dois homens foram identificados como suspeitos de terem originado um incêndio florestal, no dia anterior, na zona de Vila Flor, quando estavam a trabalhar com uma máquina de corte de metal.

Uns dias antes, em 20 de julho, um homem de 64 anos foi detido no concelho de Vinhais, distrito de Bragança, por alegadamente ter provocado um incêndio, na zona de Rebordelo, durante a realização de trabalhos agrícolas.