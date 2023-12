Em comunicado, a PJ esclareceu que o homem foi detido pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças e de menores dependentes agravados, ocorridos desde o ano de 2013, sendo reincidente nesta prática criminosa.

"O arguido, aproveitando-se do facto de viver em união de facto com a mãe da vítima, levou a cabo atos sexuais de relevo com a menor no período entre os 13 e os 15 anos de idade desta", refere a mesma nota.

A Judiciária refere ainda que os factos só chegaram agora ao conhecimento das autoridades porque a vítima, atualmente com 23 anos, se manteve em silêncio relativamente à situação abusiva, vindo recentemente a revelar o caso à progenitora.

Ainda segundo a PJ, foram realizadas diligências de investigação que permitiram recolher "fortes indícios de prova da sua prática bem como da respetiva autoria", que conduziram à detenção do arguido.

O detido, pescador, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das competentes medidas de coação tidas por adequadas.