Segundo comunicado da PJ, a detenção surge na sequência de um inquérito destinado a investigar a introdução de substâncias ilícitas naquele Estabelecimento Prisional, através do seu arremesso sobre os muros.

A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, apurou que o "detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e sujeito a apresentações periódicas, assegurava, a partir do exterior, o armazenamento das substâncias ilícitas e dos rendimentos resultantes do negócio da rede", revela a polícia criminal.

A detenção ocorreu esta quarta-feira, durante "uma busca ao domicílio do suspeito" onde foram "apreendidos diversos tipos de droga, designadamente liamba, haxixe e cocaína, vários utensílios usados na pesagem e embalagem dos produtos, dinheiro e outros bens relacionados com o tráfico".

"O detido foi presente às autoridades judiciais, tendo-lhe sido aplicada medida de coação não detentiva" acrescenta a PJ no documento.