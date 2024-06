Os três detidos no caso de burla informática no grupo Chimarrão saíram hoje em liberdade do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), após o Ministério Público (MP) admitir que precisa de “mais tempo para analisar provas”, adiantou fonte judicial.

