De acordo com um comunicado divulgado pela Direção Nacional da PSP, os quatro suspeitos, com idades entre 21 e os 35 anos, foram detidos “na sequência de diligências” feitas hoje no âmbito de uma investigação a um grupo de motociclistas que perturbou o funeral de uma das pessoas que morreu depois de um acidente na Segunda Circular.

A PSP já tinha anunciado que estavam três pessoas sob custódia policial, mas confirmou agora a detenção de quatro pessoas, acrescentando que “as diligências policiais ainda não se encontram concluídas”.

Os quatro homens “serão oportunamente presentes à autoridade judiciária”, prossegue a nota, acrescentando que os suspeitos se encontram indiciados pelos crimes de “resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, injúria agravada, condução perigosa e detenção de arma proibida”.

No âmbito das buscas feitas pela PSP foram ainda apreendidos três motociclos e uma arma de fogo.