“O acidente fez uma vítima mortal, um homem de 50 anos, e um ferido ligeiro de 25 anos", indicou à Lusa fonte do Comando Regional do Oeste.

A colisão, cujo alerta foi dado às 6h19, ocorreu no IC2 ao quilómetro 88,7 em Turquel, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, encontrando-se cortado.

ÀS 7h30 estavam no local 21 operacionais, com o apoio de nove veículos.