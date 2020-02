O governante e membro da comissão política nacional do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) recorreu hoje à sua conta oficial na rede social Facebook para criticar a intervenção da líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) no encerramento do congresso daquela força política, no fim de semana.

Em causa, segundo Abraão Vicente, está a frase “Deus acima de tudo, Cabo Verde acima de todos”, atribuída a Janira Hopffer Almada, no encerramento do congresso, por comparação com o slogan eleitoral de Jair Bolsonaro: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

“O plágio já por si é grave, contudo o mais interessante é que Jair Bolsonaro é um candidato (e agora Presidente da República) de direita que usou esse slogan em combate ao PT de Lula da Silva, partido de esquerda, e em forte sintonia com as igrejas evangélicas brasileiras”, escreveu Abraão Vicente.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde foi mais longe: “Vale a pena lembrar que o PAICV é um partido de esquerda comunista?”.