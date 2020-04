“Há dez dias, apelei a um cessar-fogo imediato em todos os cantos do mundo para reforçar a ação diplomática, para ajudar a criar condições que permitissem salvar vidas e para trazer esperança a lugares que estão entre os mais vulneráveis à pandemia da covid-19″, afirma António Guterres, numa declaração antes de um ‘briefing’ virtual em que o secretário-geral faz hoje um ponto da situação do impacto do seu apelo.

Frisando que “deve haver apenas uma luta no mundo de hoje” e que essa é “o combate partilhado” por todos os Estados contra a covid-19, Guterres destaca que esta pandemia está a ter “profundas consequências sociais, económicas e políticas”, sem esquecer as implicações no campo da paz e da segurança internacionais.

“Vemos isso, por exemplo, no adiamento de eleições ou em limitações na capacidade de votar, nas restrições sustentadas ao nível da mobilidade, na espiral de desemprego e em outros fatores que podem contribuir para um crescente descontentamento e tensões políticas”, prossegue.

E acrescenta um alerta: “Além disto, os grupos terroristas ou extremistas podem tirar proveito da incerteza criada pela propagação da pandemia”.

No seguimento do apelo formal para um cessar-fogo global, que fez em 23 de março, António Guterres admite hoje e realça de forma prudente, que o seu pedido está a “repercutir-se em todo o mundo”.