Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo durante o dia de hoje e até às 12:00 de segunda-feira, enquanto Setúbal, Beja e Faro mantêm o mesmo nível de alerta até às 12:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da agitação marítima, seis barras estão hoje fechadas a toda a navegação: Caminha, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Ericeira, alerta a Autoridade Marítima Nacional.

As barras marítimas de Aveiro, Douro, Figueira da Foz, Viana do Castelo e São Martinho do Porto estão condicionadas, ainda segundo a autoridade marítima.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva fraca a moderada no Minho e no Douro litoral, que poderá estender-se ao litoral centro a partir do meio da tarde.

Prevê-se também vento forte nas terras altas e uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os cinco graus Celsius (em Bragança) e os 13 (no Porto e em Braga) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 21 (em Faro).