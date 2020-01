Dez esculturas do mestre do surrealismo Salvador Dalí foram roubadas esta quinta-feira de uma galeria em Estocolmo, afirmou o proprietário do local à AFP.

Os ladrões quebraram a porta de vidro da galeria Couleur, no bairro de de Östermalm, e levaram as obras, estimadas entre 20.00 e 50.000 euros cada, antes de fugir num veículo, de acordo com testemunhas. As esculturas de bronze — existem cerca de 350 cópias numeradas no mundo — vieram de uma coleção suíça e tinham sido emprestadas. Peder Enström, proprietário da galeria, considerou que "3, 4, 5 ou até 6 pessoas" poderiam ter sido responsáveis pelo roubo. "Os certificados [de autenticidade das obras] não foram levados, o que é bom, porque será muito difícil vender as esculturas sem esses documentos", acrescentou.