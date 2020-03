Este ataque contra a base de Taji, que envolveu um número de mísseis disparados particularmente elevado, não fez vítimas, nem provocou danos materiais, precisou o comando militar iraquiano.

Situação que não se verificou em ataques anteriores perpetrados contra soldados, diplomatas ou instalações dos Estados Unidos no Iraque, que registaram pelo menos duas vítimas mortais: um subempreiteiro norte-americano e um soldado iraquiano.

Nenhum destes ataques foi reivindicado, mas Washington tem lançado acusações contra as fações armadas pró-Irão.

Dois dias após a morte de um norte-americano durante um ataque contra uma base militar iraquiana na província de Kirkuk no final de 2019, os Estados Unidos ordenaram raides aéreos contra cinco bases, no Iraque e na Síria, da fação armada pró-iraniana, as brigadas do Hezbollah.