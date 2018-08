Sofia, 25 ago (Lusa)- Dezasseis pessoas morreram e 26 ficaram feridas devido a um acidente de autocarro numa estrada de montanha perto de Svoge, no noroeste da Bulgária, anunciou o ministro do Interior Valentin Radev.

“Treze pessoas morreram no local e outras três sucumbiram aos ferimentos. Outras 25 ficaram feridas”, incluindo três em estado grave”, declarou o ministro no local do acidente, 57 quilómetros a norte da capital, Sofia.

O autocarro, que transportava turistas búlgaros após uma visita a um mosteiro, despistou-se, debaixo de uma chuva torrencial, e precipitou-se no leito do Iskar, um rio da região.

Quatro viaturas foram atingidas, mas os passageiros não ficaram feridos, precisou a polícia.

O autocarro, fabricado em 2001, que transportava 33 passageiros de um clube de reformados, não tinha sido submetido a inspeção, como devia ter sido, no início de agosto, explicou o vice-ministro dos Transportes Anguel Popov.

A Bulgária, país mais pobre da União Europeia, tem uma rede rodoviária mal mantida e um parque automóvel envelhecido, registando cerca de mil mortos por ano devido à sinistralidade rodoviária.

No mês passado, um outro acidente de autocarro provocou seis mortos.