As equipas dos dois candidatos não perderam tempo e na hora seguinte ao primeiro debate presidencial as contas de Twitter de Donald Trump e Joe Biden receberam dezenas de publicações. O destaque foi para as frases fortes do debate e os temas que cada um assume como prioritários a esta altura.

Joe Biden

"É o que é porque ele é quem é" - Foi provavelmente uma das frases mais assertivas de Joe Biden durante o debate ao referir-se à forma como a pandemia de Covid-19 tem sido conduzida nos Estados Unidos.

"Mostra-nos a tua declaração de impostos" - Biden antecipou a discussão dos impostos pagos por Donald Trump em 2016, ano da sua eleição (750 dólares, segundo o News York Times), divulgando a sua própria declaração (300 mil dólares pagos). E no debate e depois no Twitter não largou o tema.

"Com este presidente, tornámo-nos mais fracos, doentes, pobres, divididos e violentos"

"Eu vou votar" - O apelo repetido ao voto no dia 3 de novembro foi o tema de várias publicações

Donald Trump

"Fiz mais em 47 meses como presidente do que Joe Biden em 47 anos"

"Joe quer fechar este país. Eu quero mantê-lo aberto"

"O povo americano quer LEI&ORDEM e Joe Biden nem consegue dizer estas palavras"

"Lutem pelo Presidente Trump"