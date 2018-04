O encenador Bruno Bravo, da comissão informal, que hoje se reuniu durante mais de duas horas com o primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial, em Lisboa, disse, no termo do encontro, que lhes foram dadas garantias de que se “vai iniciar um trabalho concertado com os agentes artísticos e a tutela, com vista à revisão do modelo de apoio às artes”.

“Saímos da reunião com a garantia do primeiro-ministro, de que se vai iniciar um trabalho concertado com a tutela e agentes artísticos, a fim de se rever o modelo de apoio às artes”, disse o encenador que pertence à companhia Primeiros Sintomas.

Para tal, acrescentou Bruno Bravo, “é necessário que termine o período de audiências prévias [na sexta-feira], para depois se iniciar este diálogo”.

José Luís Ferreira, que esteve na reunião em representação de agentes artísticos do Porto, afirmou, por seu turno, que saíram “convictos, de que haverá, a partir de agora, um olhar diferente para as políticas culturais”.