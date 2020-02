As recomendações são feitas no relatório de inventário e análise que a DGPC fez à coleção de arte contemporânea do Estado -- a denominada 'Coleção SEC' --, consultado hoje pela agência Lusa.

Por despacho governamental, publicado em julho de 2019, a DGPC tinha até dezembro passado para rever a inventariação daquela coleção de arte, composta por cerca de um milhar de obras de artistas portugueses e estrangeiros, dispersa por vários organismos públicos, culturais e não culturais.

Além de confirmar que desconhece o paradeiro de 112 obras de arte (94 da coleção e 18 do acervo do Centro Português de Fotografia), a DGPC sustenta que a tutela deve encontrar um local que possa funcionar como reserva da coleção e que tenha capacidade para acolher também as mais aquisições de arte contemporânea.

A escolha, defende a diretora-geral, Paula Silva, pode recair em instituições que tenham essa vocação, como o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, em Lisboa, ou a Fundação de Serralves, no Porto, ou um local "alternativo, descentralizado, que poderia funcionar também como local de exposição", lê-se no documento.