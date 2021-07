"Tenha atenção às temperaturas elevadas e previsão de manutenção destas condições para os próximos dias com risco de impacto na saúde", referiu a DGS em comunicado, apresentando o mapa do IPMA com os avisos meteorológicos para o continente.

Neste sentido, a DGS aconselha a que a população se mantenha informada quanto às previsões meteorológicas, seguindo algumas recomendações das autoridades de saúde.

Medidas para "fugir" ao calor intenso

O que comer/beber?

Beba água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, e evite o consumo de bebidas alcoólicas;

Faça refeições frias, leves e coma mais vezes ao dia.

O que vestir e onde estar?

Utilize roupa larga, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UVA e UVB;

Mantenha-se em ambientes frescos arejados, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

Em casa, no período de maior calor, corra as persianas ou portadas. Ao entardecer deixe que o ar circule pelas divisões.

E se estiver no exterior?

Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renove a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

Evite atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior;

Se trabalhar no exterior, hidrate-se frequentemente, proteja-se com roupa larga e chapéu e trabalhe acompanhado porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência;

Escolha as horas de menor calor para viajar de carro e não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

Quem deve ter maiores cuidados?