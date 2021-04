Relatório monitorização das linhas vermelhas para a covid-19 publicado esta tarde aponta para aumento do índice da transmissibilidade desde 10 de fevereiro. Generalidade do país está abaixo do limiar de risco, com 0,97, mas região do Algarve encontra-se com 1,19 e é a única a nível nacional que tem vindo a apresentar subida de casos positivos.

DGS