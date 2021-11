A parceria entre as duas entidades é formalizada no Dia Europeu do Antibiótico e visa a implementação, em 12 instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de dois projetos: Desafio STOP Infeção Hospitalar 2.0 e Desafio Boas Escolhas, Melhor Saúde.

O Desafio STOP Infeção Hospitalar 2.0, a executar durante os próximos três anos pela DGS, através do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), conta com o apoio da Fundação Gulbenkian e do Institute for Healthcare Improvement.

A colaboração pretende replicar um projeto semelhante promovido entre 2015 e 2018, que permitiu “reduzir as infeções hospitalares em mais de 50%, em 12 instituições hospitalares nacionais”, informaram as instituições envolvidas, em comunicado enviado à agência Lusa.

“O combate às infeções hospitalares tem um impacto direto não só na morbimortalidade, mas também na redução do consumo de antibióticos e da emergência de estirpes bacterianas resistentes e na diminuição de custos hospitalares”, acentuaram as entidades envolvidas, na mesma nota hoje divulgada.

Com o Desafio Boas Escolhas, Melhor Saúde a intenção é “acelerar a diminuição da sobreutilização de antibióticos em cuidados de saúde primários e hospitalares do SNS, na ordem dos 20%”, é referido.

A cerimónia de assinatura do memorando de entendimento, em que está prevista a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, está agendada para hoje, às 16:00, no Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.