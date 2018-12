O programa de voluntários das Nações Unidas e o Comité Nacional de Voluntariado da Guiné-Bissau entregam esta quarta-feira 500 árvores a habitantes de dois bairros de Bissau, afetados pelo mau tempo de junho.

Segundo um comunicado à imprensa, do Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS), as árvores vão ser entregues nos bairros de Gabusinho e Antula Kuio para a “construção de uma zona de quebra vento”.

A iniciativa decorre no âmbito do Dia Internacional do Voluntariado.

Dedicado ao tema “Voluntários constroem comunidades resilientes”, este dia começou a ser assinalado em Bissau com um ateliê sobre voluntariado naqueles dois bairros, afetados pela tempestade de junho.

A atividade incidiu sobre riscos associados às alterações climáticas e prevenção de riscos urbanos.

Na Guiné-Bissau trabalham cerca de 33 voluntários da ONU.