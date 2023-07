Todos os anos, a Federação Naturista Internacional (INF-FNI) escolhe um dia para celebrar o Dia Mundial do Naturismo. Este ano, selecionou o dia 1 de julho, motivo para revisitar quais os melhores locais para praticar.

Apesar de existirem muitas praias onde se podem encontrar praticantes de Naturismo, em Portugal apenas 9 são classificadas como oficiais para a prática da nudez publicamente. Existem outras onde é possível fazer Naturismo, porém de forma não oficial, e onde também podem estar presentes pessoas que prefiram não praticar esta forma de fazer praia.

Aqui estão as 9 praias onde se pode praticar Naturismo legalmente de acordo com a Federação Portuguesa de Naturismo e a Associação Alma Naturista:

Praia da Bela Vista, em Almada

A praia da Bela Vista foi a primeira praia legalizada em Portugal para a prática naturista, em 1995, estando situada no concelho de Almada, entre duas praias comuns.

A zona naturista começa 400 metros a sul da paragem 17 (entrada da praia) e termina a 700 metros da paragem terminal do comboio para norte.

Praia do Meco, em Sesimbra

A praia do Meco foi a segunda praia legalizada em Portugal para a prática naturista. Situada no concelho de Sesimbra, é uma das mais extensas praias legalizada em Portugal.

De acordo com Associação Alma Naturista, existem 3 praias desde 1995 na zona do Meco onde é possível praticar Naturismo: a Praia do Moinho de Baixo, a norte, a Praia da Tramagueira, ao centro, e a Praia do Rio de Prata, a sul.

Praia do Salto, perto de Porto Covo

A praia do Salto foi a terceira praia legalizada em Portugal para a prática naturista, em 2002, e está situada no concelho de Sines.

Está localizada numa enseada de pequenas dimensões e envolta por uma falésia, entre as praias do Cerro da Águia e Cerca Nova.

Praia das Adegas, em Aljezur

A Praia das Adegas foi a quarta praia legalizada, em 2004, e é situada no concelho de Aljezur.

Nos meses de verão a praia recebe visitantes de vários países, numa mistura de casais, homens, mulheres e crianças, criando um ambiente naturista diferente.

Está localizada a sul da praia de Odeceixe, e o acesso só é permitindo na maré baixa, estando rodeada de rochas.

Praia do Homem Nu, perto da Praia do Barril

A praia do Homem Nu, também conhecida por praia do Barril, foi a quinta praia legalizada para o Naturismo em Portugal, em 2004, e a segunda legalizada para o Naturismo no Algarve.

A praia está situada no concelho de Tavira e tem um extenso areal. O acesso a esta praia é particularmente difícil, sendo necessário caminhar 1500 metros para a encontrar.

Praia dos Alteirinhos, perto da Zambujeira do Mar

A Praia dos Alterinhos foi a sexta praia legalizada em Portugal para a prática naturista, em 2008. Situada no Concelho de Odemira, em plena Costa Vicentina, é uma praia com várias falésias e rochas muito características.

A associação naturista refere que esta praia tem casa de banho na proximidade e nadador-salvador na parte não naturista.

Praia da Ilha Deserta ou da Barreta, em Faro

A praia da Ilha Deserta ou da Barreta foi a sétima praia legalizada para o Naturismo em Portugal, em 2011, e a terceira para o Naturismo no Algarve, estando situada no concelho de Faro.

Esta praia é particularmente interessante por ser a praia mais a sul de Portugal e ser numa ilha.

O acesso é realizado por barco a partir de Faro.

Praia da Adiça, em Almada

A praia da Adiça foi a oitava praia legalizada em Portugal para a prática naturista, em 2015, estando também situada no concelho de Almada.

Quando esta praia foi acrescentada, Almada tornou-se no primeiro concelho em Portugal com duas praias oficiais naturistas, segundo a Associação Alma Naturista.

A zona naturista começa 50 metros antes do final da estrada de terra e estende-se por 600 metros para sul.

Praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes

A Praia do Malhão foi a nona praia legalizada em Portugal para a prática naturista, em 2019, e é situada no concelho de Odemira, tornando-o no segundo concelho em Portugal com duas praias oficiais naturistas. Esta é ainda uma praia inserida na Costa Vicentina.