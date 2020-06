Em tribunal, na capital espanhola, o jogador de 31 anos deu-se como culpado de ter ocultado receitas provenientes de um contrato de patrocínio com uma marca desportiva, quando estava ao serviço do Chelsea, e foi primeiramente sentenciado a seis meses de prisão, pena que acabou por ser substituída por uma multa de mais de meio milhão de euros.

De acordo com o processo, que teve início em 2019, Costa já tinha pago o total da sua dívida fiscal em agosto do ano passado, situação que facilitou o acordo alcançado com a justiça espanhola e que ‘livrou’ o avançado que cumprir pena de prisão.

Este não é caso único em Espanha nos últimos anos, uma vez que o argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, e os portugueses Cristiano Ronaldo e José Mourinho, quando ambos representavam o Real Madrid, passaram por situações idênticas, tendo resolvido os seus casos com multas pesadas.

Nascido no Brasil, e já depois de ter passado pelo campeonato português (Penafiel e Sporting de Braga), Diego Costa passou vários anos em Espanha e acabou por se naturalizar, sendo mesmo internacional pela seleção ‘roja’.

Depois de três épocas no Chelsea, entre 2014 e 2017, o avançado regressou ao Atlético Madrid e esta época é colega de equipa do português João Félix.