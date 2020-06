Juntamente com outras 14 tartarugas da mesma espécie (Chelonoidis hoodensis) — as únicas encontradas há meio século — Diego foi transferido para a Ilha de Espanhola, o seu local de origem e sem ocupação humana, por técnicos do Parque Nacional Galápagos (PNG).

"Fechámos um capítulo importante na gestão do Parque Galápagos", escreveu no Twitter Paulo Proaño, ministro do Meio Ambiente do Equador, dando conta da devolução à natureza das 15 tartarugas. "A sua ilha recebe-as de braços abertos".

Uma fonte do PNG informou à AFP que as tartarugas foram transportadas para a Ilha de Espanhola (no sul), num bote da ilha de Santa Cruz, cuja capital, Puerto Ayora, abriga a sede do organismo onde Diego ficou em cativeiro durante quatro décadas.

Com carapaça em forma de sela, pesando 80 kg e medindo 1,5 metros, com idade estimada em mais de 100 anos, Diego é pai de pelo menos 40% dos 1.800 filhotes levados para a ilha.

O PNG anunciou em janeiro que ele seria devolvido a esta ilha após concluir o programa de reprodução em cativeiro da sua espécie, cuja população já pode ser dada como recuperada.