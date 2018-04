O incidente aconteceu num porto cidade dinamarquesa de Vordingborg, na passada sexta-feira, perante o olhar incrédulo de centenas de pessoas, que se juntaram no local para assistir à demolição de um silo de 53 metros.

A demolição "controlada" de um silo de 53 metros podia ter acabado em tragédia. A estrutura de 53 metros estava situada ao lado de um centro cultural que, por precaução, foi evacuado antes da explosão.

No momento da implosão, que aconteceu quase uma hora depois do previsto, o silo tombou para o lado errado, destruindo uma parede lateral do edifício cultural. O centro alberga uma escola de música e uma biblioteca e no lugar do silo deverá nascer um hotel.

Não se registaram feridos, mas o edifício do centro cultural sofreu alguns danos na sua estrutura que coincide com uma zona de escritórios.

O incidente está a ser investigado para se perceber o que falhou, uma vez que, até ao momento, os responsáveis pela operação preparada há mais de ano e meio ainda não sabem o que esteve na origem do erro.

Veja aqui o momento: