O nome de Diniz Borges constava de uma lista de lusodescendentes que, a 30 e 31 de maio. participaram em Lisboa num encontro promovido pela Fundação Luso-Americana (FLAD) e que contou, entre outras personalidades, com a presença de Leonor Beleza, Rui Rio, Paulo Portas, Francisco Seixas da Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro, designado como Luso-American Legislators’ Dialogue, visa promover a proximidade e a criação de uma rede de políticos luso-descendentes que intervêm ativamente na política norte-americana e nas comunidades luso-americanas. "Intervir ativamente" é um termo que assenta que nem uma luva a Diniz Borges, que desde os 17 anos participa numa série de fóruns na Califórnia, terra para onde emigrou com a família aos 10 anos, oriundo dos Açores, onde fundou a Rádio Clube Comunidade, a primeira a emitir 24 horas em língua portuguesa, e onde hoje produz um programa em português exibido semanalmente na KNXT, em Fresno.

Pode a língua ser o elo mais forte de uma criança ao seu país de origem? Para Diniz, a resposta é inequivocamente 'sim'.

Saiu dos Açores para a América com 10 anos. O que mudou mais de então para cá, os Açores ou a América?

Diria que ambos mudaram. Os Açores no sentido de que há 50 anos, quando emigrei com 10 anos, estávamos em ditadura, com um governo centralista, e os Açores eram um lugar de pobres e de onde as pessoas queriam sair. Hoje, claro que ainda há pobres, mas melhorou significativamente. A qualidade de vida nos Açores é muito diferente do que era há 50 anos. A América, porque como país paradoxal que é, onde se tem conquistado muitas liberdades e avanços, ainda se vivem alguns tabus americanos e os Estados Unidos ainda não compreendem muito bem o resto do mundo.

A que se deve a sua ligação aos media? Como se interessou e porquê?

Cedo me interessei pela continuidade da língua portuguesa que havia trazido dos Açores. A rádio, a preparação que tinha que fazer para um programa de rádio em português que comecei com apenas 18 anos de idade, devolveu-me o gosto pela língua portuguesa e por continuar a aprendê-la. Sempre me fascinou a rádio e a comunicação com as pessoas. A rádio foi a minha constante ligação a Portugal.

Qual é a história da Rádio Clube Comunidade, a primeira rádio emitida 24 horas em língua portuguesa e que fundou?

Havíamos vivido o abalo sísmico nos Açores no ano de 1980. Essa tragédia colocou-me perante a realidade de aqui no centro do estado da Califórnia estarmos muito aquém das necessidades da comunidade de então. Comecei com outros dois colegas um programa numa estação americana de duas horas de segunda à sexta. A comunidade tinha programação aos fins de semana, mas nada diário. Em 1982 comecei, com outro colega, uma estação de rádio em circuito fechado, 24 horas por dia. Havia uma comunidade recém-chegada, particularmente entre 1965 e 1977, e daí que existisse a necessidade de uma rádio que lhes trouxesse o que se passava em Portugal e o quotidiano do mundo americano na língua portuguesa.

O que significa falar e ouvir português para alguém que saiu do país aos 10 anos, a acabar o ensino primário?

Para mim a língua portuguesa é a língua da minha vida. Sempre a utilizei em casa todos os dias, estudei-a em alguns cursos universitários, leio constantemente em português, foi a língua que ensinei aos meus filhos, nascidos na América, mas cuja primeira língua foi a língua portuguesa. Foi a língua a que me dediquei nos anos que estive na rádio e foi a língua que ensinei durante os 22 anos que estive no ensino secundário e a que ensino, neste momento, no ensino superior americano. Foi a língua que utilizámos para, em terras americanas, enterrar o meu pai. Não me imagino sem a língua portuguesa. É parte da minha vida. É essencialmente quem sou. A maior parte dos livros que leio são em português.

Leio na sua biografia que foi ativista na Califórnia desde os 17 anos. Ativista de quê e porquê?

Ativista das causas portuguesas. Desde essa idade que tenho tentado lutar pela preservação e disseminação da língua e cultura portuguesas em terras californianas. O meu ativismo, ou melhor as formas de o fazer têm mudado, ora na comunicação social, ora no mundo académico, mas continuo, trabalhando pelas causas portuguesas em terras da Califórnia.