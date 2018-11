“Foi por causa do Dino Parque que resolvemos reabrir, com um novo conceito e estes primeiros seis meses correram melhor do que esperávamos”, disse a empresária do estabelecimento que, apesar de estar situado no interior do concelho, esteve “cheio todos os dias no verão”.

No Reguengo Pequeno, a 10 minutos do parque, Sónia Mota e o irmão decidiram há seis meses arriscar e reabrir o estabelecimento que os pais tiveram com o nome alusivo aos dinossauros, durante mais de 20 anos, e que tiveram de encerrar durante a crise.

Também a cinco minutos do parque, outro dos restaurantes mais próximos, situado no Casal Foz, registou um crescimento ligeiro de clientes, que agora vêm de Bragança a Portimão.

Dois restaurantes na Praia da Areia Branca confirmaram também que têm sentido uma “maior afluência”, sobretudo “no verão, aos fins de semana e feriados e nos períodos de férias escolares”.

Rui Ferreira, gerente de um dos estabelecimentos, que também tem alojamento para turistas, apontou mesmo para um “aumento de 20% na faturação”.

Na sede de concelho, a 10 minutos do parque, as opiniões dividem-se. Enquanto Jorge Lopes não sentiu grande mudança, Miguel Pinto notou um crescimento entre os 10 a 15% na sua faturação, depois de ter aberto aos domingos, dia de folga, entre maio e setembro.

Uma unidade de turismo rural em São Bartolomeu e um hotel na Atalaia, a respetivamente cinco e 15 minutos do parque, tiveram um aumento da ocupação e das receitas, mas apenas no primeiro mês do Dino Parque.

Num hotel na Lourinhã, a 10 minutos, os fins-de-semana passaram a estar lotados e a ocupação aumentou 70%.

No antigo museu, no centro da vila, “comparando fevereiro a outubro de 2016 e de 2018, registou-se uma quebra de 25% de visitantes, mas houve um aumento das visitas escolares”, afirmou à Lusa a presidente do Grupo de Etnografia e Arqueologia da Lourinhã (GEAL), Lubélia Gonçalves, para quem, apesar de tudo, foi cumprido o sonho de ter um espaço maior do que o do museu para os achados de dinossauro, que “está a contribuir para o desenvolvimento do concelho”.

Com a transferência do espólio paleontológico para o parque, o Museu do GEAL reformulou a sua área expositiva, enriquecendo-a, tornando-a mais atrativa e criando uma nova coleção dedicada à história do Oceano Atlântico, convidando o visitante a viajar 252 milhões de anos.

Nas últimas décadas, os paleontólogos do Museu descobriram fósseis de dinossauros, que colocaram a Lourinhã na rota mundial da paleontologia.

O Dino Parque da Lourinhã, um investimento de 3,5 milhões de euros e um dos maiores parques temáticos de dinossauros da Europa, onde é possível ver fósseis de dinossauro e 120 modelos à escala real, recebeu 338 mil visitantes e deverá encerrar o ano com 345 mil, segundo o diretor-geral, Luís Rocha.