A Diocese Leiria-Fátima vai deixar de ter um órgão de comunicação social oficial impresso, com o encerramento do jornal Presente no final deste ano, fecho anunciado pelo cardeal António Marto.

Num comunicado publicado na página da Diocese Leiria-Fátima, o bispo da diocese António Marto refere que o jornal Presente irá publicar o seu último número no dia 27 de dezembro, após seis anos de edições.

"Quando, em 2006, cheguei a esta diocese, fui confrontado com a situação de termos dois jornais eclesiais, que constituíam um pesado encargo económico difícil de sustentar. Recordo que, desde os inícios da década de 90, nos diversos órgãos diocesanos se questionava a existência de dois semanários numa diocese com poucos recursos como a nossa", refere António Marto.

Segundo o cardeal, a decisão foi tomada com base nos prejuízos financeiros do órgão de comunicação social e após auscultação dos diversos órgãos consultivos da diocese, tais como "o Conselho Diocesano para os Assuntos Económicos, o Colégio de Consultores, representantes do Conselho Pastoral e do Conselho Presbiteral bem como os responsáveis da Fundação Signis que suporta institucionalmente o jornal".

Durante a sua existência o jornal "apresentou sempre um pesado saldo negativo, resultado dos inevitáveis encargos financeiros e das reduzidas receitas que conseguiu garantir, não obstante terem sido feitas inúmeras iniciativas que não obtiveram o resultado desejado, entre as quais uma campanha de assinaturas nas paróquias e a passagem da edição de semanal a quinzenal", refere o bispo de Leiria-Fátima.

António Marto adianta que "a comunicação passará a ser feita através dos meios digitais, estando prevista uma forma de informação que possa ser impressa em casa ou nas comunidades de modo a incluir nos destinatários aquelas pessoas que não têm acesso às plataformas de comunicação informática".

"O jornal Presente, que teve início em maio de 2013, cumpriu claramente, no campo da comunicação, os objetivos que tinham sido assumidos e prestou um bom serviço à diocese, através de uma imagem renovada e de conteúdos bem elaborados. Foi, sem dúvida, um bom meio de informação e comunicação que ajudou muitas pessoas a sintonizar com a Igreja diocesana", sublinha António Marto no comunicado.

No entanto, "tendo em conta os elevados encargos associados à sua publicação, a queda de assinaturas, o facto de se usar cada vez mais a informação digital, e face à atual situação financeira da diocese, foi decidido encerrar, no final do próximo mês de dezembro o jornal", conclui.