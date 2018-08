O ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong Ho, por seu lado, atacou os Estados Unidos num fórum sobre segurança na Ásia, em Singapura, acusando-os de certas atitudes “alarmantes”, entre as quais “elevar mais ainda a sua voz para manter as sanções contra” a Coreia do Norte.

Tais atitudes, disse Ri aos seus homólogos, poderão fazer com que um acordo com a Administração Trump como o compromisso de Pyongyang para trabalhar no sentido de uma desnuclearização total da Península da Coreia “enfrente dificuldades”.

A China e os Estados do sudeste asiático também foram alvo de apelos, nas reuniões de Singapura, para concluírem rapidamente um pacto de não-agressão eficaz que possa ajudar a evitar possíveis confrontos no disputado mar do Sul da China.

Ambas as partes anunciaram um acordo de princípio sobre um “código de conduta” regional que classificaram como um marco, após 16 anos de negociações esporádicas.

O alarme relativo ao aumento do protecionismo comercial, que os Governos asiáticos advertiram que poderá impedir o crescimento económico, dominaram também as reuniões, com o Japão a exortar a uma rápida conclusão de um acordo de livre comércio entre os 16 Estados asiáticos que não inclua os Estados Unidos.