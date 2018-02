A DGPC esclarece estar em causa “o PIP do projeto para a ala sul” da estação ferroviária centenária, relativamente à qual foi anunciada a intenção a empresa Time Out para a expansão do conceito inaugurado em Lisboa com o Mercado da Ribeira.

De acordo com a DGPC, a avaliação da UNESCO justifica-se porque ‘São Bento’ está “inscrita na lista do Património da Humanidade”, inserindo-se na classificação do «Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar»”, para além de ser “Imóvel de Interesse Público”, uma classificação abrange “a gare metálica, os painéis de azulejos e a boca do túnel”.

“A DGPC mandou para a UNESCO o PIP do projeto para a ala sul da estação de São Bento, da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura, ao abrigo do Parágrafo 172 das Orientações técnicas da UNESCO”, esclarece aquele organismo numa nota enviada à Lusa.

Um projeto inicial da Time Out para aquele local foi arquivado em janeiro de 2017 pela Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), depois de a empresa pedir a suspensão da apreciação do PIP.