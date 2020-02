A reunião vai decorrer pelas 14:30 na sede nacional do PSD, em Lisboa, adiantou a mesma fonte.

A delegação do CDS-PP vai ser liderada pelo presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, eleito em congresso no final de janeiro.

Também o PSD elegeu uma nova direção no congresso que decorreu em Viana do Castelo no fim de semana, depois de o presidente social-democrata, Rui Rio, ter sido reeleito nas primárias de meados de janeiro.

Esta reunião entre os dois maiores partidos à direita acontece a uma semana de a Assembleia da República começar a discutir as propostas de lei apresentadas por PS, PAN, BE, PEV e Iniciativa Liberal com vista à legalização da eutanásia.

Falando aos jornalistas no domingo, no encerramento do congresso do PSD, o presidente do CDS considerou estarem “criadas condições” para criar uma plataforma de entendimento com o PSD, defendendo “uma aliança alargada” a pensar nas próximas autárquicas” para ganhar “o maior número de câmaras ao PS”.

Francisco Rodrigues dos Santos recordou que o CDS-PP “não iniciou as visitas de cumprimentos institucionais a nenhum outro partido precisamente porque queria começar pelo PSD”.

“Iniciaremos na próxima semana essa ronda de conversações com o PSD, tendo a tónica de parceiro preferencialmente do CDS”, antecipou na altura.