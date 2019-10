Os jornais destacam também a queda do M5S, que obteve 7,41%, e do PD, que somou 22,33%.

“Úmbria, vitória da Liga e fracasso do M5S”, titula hoje o Corriere della Sera na sua edição digital, enquanto o La Repubblica diz que “a coligação M5S-PD foi derrotada”, depois de obter “um resultado muito negativo”.

O La Stampa opta pelo título “Úmbria vira à direita e esmaga a coligação” do M5S e PD, e a televisão pública RAI diz “Ganha a direita em Úmbria”.

Para Salvini, “as eleições em Úmbria mostram que os italianos querem” eleições gerais.

“Alguém em Roma devia refletir [sobre estes resultados]. Os italianos não gostam de traidores”, afirmou, em declarações à imprensa.

Quando em agosto quebrou a coligação de Governo entre a Liga e o M5S, Matteo Salvini defendeu a realização de eleições antecipadas no outono, mas a união entre o M5S e o PD, que agora dirigem juntos o país, relegou o partido de Salvini para a oposição.

“A derrota na região de Úmbria da aliança em torno de Vincenzo Bianconi é clara e confirma uma tendência negativa do centro-esquerda nos últimos anos”, admitiu o secretário nacional do PD, Nicola Zingaretti, enquanto o M5S referiu, em comunicado, que o resultado demonstra que o partido deve “representar uma terceira via”, à margem da direita e da esquerda.

As eleições foram convocadas com antecedência após a renúncia do presidente da região, Catiuscia Marini, do PD, na sequência da abertura de uma investigação judicial por irregularidades no sistema de saúde.

A participação foi de 64,7%, quase dez pontos mais do que em 2015.