O Primeiro-Ministro britânico Rishi Sunak é recebido pela Primeira-Ministra da Itália Giorgia Meloni à sua chegada ao resort Borgo Egnazia para a Cimeira do G7 organizada pela Itália na região da Apúlia, em 13 de junho de 2024 em Savelletri. Os líderes das nações ricas do G7 reúnem-se no sul da Itália esta semana num contexto de turbulência global e política, com o reforço do apoio à Ucrânia no topo da agenda. (Foto: AFP/Ludovic Marin)

